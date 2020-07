Certezza Gattuso, Osimhen, la ripartenza: a tutto De Laurentiis nella presentazione del ritiro

vedi letture

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha presentato il nuovo ritiro in quel di Castel Di Sangro. Questa estate la squadra partenopea sarà in Abruzzo dodici giorni dopo la fine della stagione 2019/20 per iniziare a preparare il nuovo campionato. "Ma speriamo - ha detto De Laurentiis - che la nuova Serie A non inizi il 12 settembre, sarebbe folle".

De Laurentiis ha parlato poco di mercato, ma nel corso del botta e risposta ha confermato Gennaro Gattuso: "E che c'è bisogno di ribadirlo?", ha detto. Su Osimhen e Callejon, De Laurentiis s'è limitato a un: "Chi lo sa...". Poi sul Napoli da Europa ha risposto così: "Il Napoli è da undici anni una macchina da Europa. Poi quest'anno abbiamo avuto questo incidente ancellottiano e abbiamo dovuto fare il recupero, che stiamo facendo".