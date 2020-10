Champions, Juventus nel Gruppo G: sarà CR7 contro Messi. Ma pure Arthur vs Pjanic

Un sorteggio Champions tutto sommato positivo e assolutamente affascinante, per la Juventus di Andrea Pirlo. Inseriti in prima fascia, i bianconeri dall'urna di Ginevra hanno pescato subito il Barcellona, probabilmente la squadra più temibile di tutto il gruppo. Tifosi e amanti del calcio però avranno modo di sorridere, visto che l'incrocio coi blaugrana metterà di fronte per due volte Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Oltre ai catalani, nel gruppo G ci sono anche Dinamo Kiev e Ferencvaros, sulla carta squadre decisamente inferiori alle prime due.

