Champions League, Bayern e City veleggiano verso gli ottavi. Pari preziosi per Inter e Atalanta

Vittorie solo apparentemente facili per Liverpool, Manchester City e Porto, che hanno ragione dei rispettivi avversari dopo aver penato per almeno un tempo: l'Atalanta invece ottiene un preziosissimo punto in casa contro l'Ajax, considerando che i lancieri sono stati vicini anche al colpo del ko prima di subire la rimonta firmata Zapata. Stesso svolgimento anche per la sfida tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid, coi madrileni che salvano la faccia in pieno recupero, evitando di rimanere a zero punti in classifica nel girone dell'Inter. L'altra squadra di Madrid vince soffrendo nella sfida all'RB Salisburgo, grazie ad una doppietta di Joao Felix. Di seguito tutti i risultati di serata:

GRUPPO A

Bayern Monaco 6

Atletico Madrid 3

Salisburgo 1

Lokomotiv Mosca 1

Martedì 27 ottobre

Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 1-2

Atletico Madrid-Red Bull Salisburgo 3-2

GRUPPO B

Shakhtar Donetsk 4

Borussia Monchengladbach 2

Inter 2

Real Madrid 1

Martedì 27 ottobre

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Borussia Monchengladbach-Real Madrid 2-2

GRUPPO C

Manchester City 6

Porto 3

Olympiacos 3

Olympique Marsiglia 0

Martedì 27 ottobre

Porto-Olympiacos 2-0

Olympique Marsiglia-Manchester City 0-3

GRUPPO D

Liverpool 6

Atalanta 4

Ajax 1

Midtjylland 0