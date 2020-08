Champions League, PSG-Lipsia in semifinale: attesa per Bayern-Barça e Lione-City

vedi letture

Sarà Paris Saint Germain-Lipsia la prima semifinale della Champions League 2019/2020. Dopo la vittoria dei francesi nella sfida contro l'Atalanta è arriva anche quella dei tedeschi contro l'Atletico Madrid, grazie alle reti di Dani Olmo e Adams. A nulla è valso il gol di Joao Felix su calcio di rigore che aveva riportato il risultato in parità. Adesso le due squadre si affronteranno martedì prossimo allo stadio Da Luz, mentre per la seconda semifinale dovremo attendere le sfide tra Bayern Monaco e Barcellona e tra Lione e Manchester City.

Di seguito gli accoppiamenti, il calendario e il tabellone fino alla finale, in programma il 23 agosto.

Ottavi

Manchester City-Real Madrid 2-1: 9' Sterling, 28' Benzema (RM), 68' Gabriel Jesus (and. 2-1)

Juventus-Lione 2-1: 12' (rig.) Depay, 43' (rig.) e 60' Ronaldo (J) (and. 0-1)

Bayern-Chelsea 4-1: 10' e 84' Lewandowski, 24' Perisic, 44' Abraham (C), 76' Tolisso (and. 3-0)

Barcellona-Napoli 3-1: 10' Lenglet, 23' Messi, 45' (rig.) Suarez, 50' p.t.(rig.) Insigne (N) (and. 1-1)

Giocate a marzo:

Valencia-Atalanta 3-4 (and. 1-4)

Liverpool-Atletico Madrid 2-3 d.t.s. (and. 0-1)

PSG-Borussia Dortmund 2-0 (and. 1-2)

Lipsia-Tottenham 3-0 (and. 1-0)

Quarti

Atalanta - PSG 1-2 (27' Pasalic, 90' Marquinhos, 93' Choupo-Moting)

Lipsia - Atletico Madrid (51' Dani Olmo, 71' Joao Felix rig., 88' Adams)

3 Venerdì 14 agosto, ore 21: Bayern - Barcellona (stadio Da Luz)

4 Sabato 15 agosto, ore 21: Lione - Manchester City (stadio José Alvalade)

Semifinali

Martedì 18 agosto, ore 21: PSG-Lipsia (stadio Da Luz)

Mercoledì 19 agosto, ore 21: Vincente 3 - Vincente 4 (stadio José Alvalade)

Finale

Domenica 23 agosto, ore 21 a Lisbona (Estádio Da Luz)