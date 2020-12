Champions, tutti i verdetti e le urne di lunedì. E si delinea sempre più l'Europa League

vedi letture

Lunedì 14 dicembre a Nyon (Svizzera) presso la Casa del Calcio Europeo andrà in scena (ore 12) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Solo la Juventus tra le italiane è testa di serie. Le squadre verranno collocate in due urne: una con le otto prime dei gironi e l'altra con le otto seconde. Nessuna squadra potrà essere accoppiata con un club della propria federazione o con un club dello stesso girone. Agli ottavi di finale, le prime classificate nei gironi (teste di serie) giocheranno in trasferta all'andata e in casa al ritorno. Sei nazioni rappresentate, una in più dell'anno scorso dove c'erano solo le squadre dei maggiori 5 campionati. La novità è rappresentata dal ritorno del Portogallo grazie al Porto. Germania e Spagna sono state capaci di mandare al turno successivo tutte e 4 le rappresentanti. Tre per Italia (fuori l'Inter) e Inghilterra (eliminato il Mancheter United). Il Paris Saint-Germain tiene alta la bandiera della Francia.

Queste le date:

Andata: 17/23/24 febbraio

Ritorno: 9/10/16/17 marzo

Teste di serie

Bayern (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Manchester City (Inghilterra)

Liverpool(Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Non teste di serie

Atalanta (Italia)

Atlético Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Lazio (Italia)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Siviglia (Spagna)

Alle ore 13 sarà la volta del sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. 32 squadre, 8 di esse retrocesse dalla Champions League. Le squadre verranno suddivise in due urne, con le 12 vincenti dei gironi e le quattro migliori terze dei gironi di UEFA Champions League designate come teste di serie. Le teste di serie giocano in casa il ritorno. Nessuna squadra può affrontare un club del proprio girone di UEFA Europa League o una della stessa federazione.

Queste le date:

Andata: 18 febbraio

Ritorno: 25marzo

Qualificate, posizione da confermare

Anversa (Belgio)

Bayer Leverkusen (Germania)

Benfica (Portogallo)

Braga (Portogallo)

Granada (Spagna)

Leicester (Inghilterra)

Lille (Francia)

Milan (Italia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Tottenham (Inghilterra)

Teste di serie

Ajax (Olanda)*

Arsenal (Inghilterra)

Brugge (Belgio)*

Dinamo Zagabria (Croazia)

Hoffenheim (Germania)

Manchester United (Inghilterra)*

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)*

Villarreal (Spagna)

7 vincitrici dei gironi da confermare

Non teste di serie

Dynamo Kiev (Ucraina)*

Krasnodar (Russia)*

Olympiacos (Grecia)*

Salisburgo (Austria)*

Stella Rossa (Serbia)

11 seconde da confermare

* retrocesse dalla Champions