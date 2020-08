Chiamatela Siviglia League. Inghilterra, nessuna finale di coppa europea dopo 5 anni

Il rapporto tra il Siviglia e l'Europa League è qualcosa che va studiato, perché mai si è visto un connubio così forte fra una squadra e una competizione: gli andalusi battono anche il Manchester United e staccano il biglietto per la finalissima, la sesta dal 2006 quando ancora si chiamava Coppa UEFA.

Quello che va in scena a Colonia è il classico esempio di come nel calcio sia fondamentale la concretezza. Che poi è quella che è mancata alla squadra di Solskjaer, che ha avuto la possibilità di sbloccare la partita nel primo tempo e diverse occasioni di riportarsi avanti, anche dopo il pareggio subito. Troppi errori sottoporta, con Yassine Bounou, detto Bono, in versione supereroe: il marocchino, portiere di coppa para praticamente tutto, tenendo in vita i suoi che ringraziano e colpiscono nel finale.

Finisce il cammino delle squadre inglesi nelle coppe europee. Un tonfo che fa specie, considerando l'egemonia di un anno fa quando i maestri del football riuscirono nell'impresa di portare quattro squadre in finale di Champions ed Europa League. Ampliando il discorso alle altre stagioni per la prima volta dopo cinque anni non ci sarà una squadra inglese in una finale di coppa. Allora, stagione 2014-15, le finali furono Barcellona-Juventus (Champions) e Siviglia-Dnipro (Europa League).