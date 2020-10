Chris Smalling alla Roma, di nuovo. La telenovela dell'estate ha avuto l'esito sperato

vedi letture

"Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile". Ha commentato così Chris Smalling il suo ritorno alla Roma, dopo settimane, mesi di trattative. Ma alla fine tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto e Paulo Fonseca ha avuto il difensore tanto richiesto.

La trattativa - Come detto, è stata complicatissima. La Roma già dalla fine del campionato aveva provato a trattenere il giocatore. Un po' come aveva fatto l'Inter con Alexis Sanchez. Ma lo United ha sempre fatto muro. Da lì è partita una nuova trattativa, una nuova operazione. Nuovi contatti con nuovi protagonisti, ma l'accordo sembrava non arrivare mai. C'è voluto un blitz britannico nei giorni scorsi di Guido Fienga per sbloccare il tutto. Con lo United che non ha mai mollato di un centimetro sulla valutazione complessiva di 20 milioni di euro. Alla fine, come spesso capita, l'incontro è avvenuto a metà strada: la Roma pagherà 15 milioni di parte fissa per il suo cartellino, ai quali potranno aggiungersi ulteriori 5 milioni di bonus. Per arrivare a quei 20 chiesti dai Red Devils. Il brivido finale, con l'ufficialità arrivata 2 ore dopo la chiusura del mercato, è stato solo l'ultimo atto di una trattativa lunga e complessa. Ma che alla fine ha portato alla tanto attesa fumata bianca.