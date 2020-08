City avanti, Barça spera e trema, PSG-United-Inter alla finestra: dove andrà Messi?

Dove andrà Lionel Messi? È la domanda che si pone qualsiasi appassionato di calcio del pianeta, in queste ore. Tanto ad aver superato, seppure per poco, il coronavirus nelle ricerche di Google. Domanda da X milioni di euro, laddove X sta per la cifra a metà strada tra gli zero a cui vorrebbe liberarsi l'argentino in virtù di una clausola sul suo contratto e i 700 che chiede (ma non vorrebbe chiedere) il Barcellona in virtù di un'altra clausola.

Manchester City in vantaggio. Al termine di una giornata che ha visto un continuo susseguirsi di voci, ma pochi aggiornamenti decisivi, Guardiola e i suoi Citizens sembrano nettamente avanti alla concorrena per il 10 del Barça. I giorni caldi saranno, ça va sans dire, i prossimi: da qui a lunedì continueranno i contatti a distanza, in attesa del rendez-vous tra papà Jorge e i vertici della società inglese. Più indietro tutte le altre, dai concittadini dello United al Paris Saint-Germain, entrambe con proposte sul tavolo del Barça. Per finire con l'Inter, che in questo momento è alla finestra. Pronta a buttarsi sul nuovo affare del secolo.

E il Barça? È in crisi, profonda. Bartomeu proverà sino all'ultimo a convincere Leo a non renderlo il presidente che ha mandato via Messi da Barcellona. Non è detto che riesca nella sua missione, anzi. Al Camp Nou c'è un popolo un subbuglio: complice l'errata apertura di una porta, alcuni sostenitori, inferociti, hanno fatto persino irruzione. Il calciatore più amato dei catalani che pensa di cambiare aria, in fin dei conti, assomiglia davvero a una rivoluzione.