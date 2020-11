Come nel 2016, ma più spettacolare. L'Italia di capitan Florenzi è pronta per vincere

Molto simile alla nazionale del 2016, ma più spettacolare come gioco. Così Alessandro Florenzi, capitano dell’Italia anche nel prossimo confronto con la Bosnia, descrive gli azzurri di Roberto Mancini. Pronta a vincere per agguantare il primo posto nel girone di Nations League: “Questa è una delle motivazioni che ci spingerà a fare del nostro meglio. Dobbiamo farlo per tutte le gare che riguardano l'Italia, tutte sono importanti e devono essere affrontate come delle finali”. Anche contro il suo ex compagno Dzeko (“L’ho sentito, sapevo che avesse contratto il coronavirus”), un’assenza che potrebbe aiutare perché “di solito si appoggiano su di lui che è un campione”. Per l’Italia, assicura Florenzi, c’è solo un risultato. Con tanta voglia di cantare l’inno: “È per tutti gli italiani che ci sostengono e magari stanno lottando contro il Covid".

Leggi la conferenza stampa di Florenzi.