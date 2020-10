Commisso punge ancora sull'affare Chiesa. E manda un messaggio a Iachini: serve di più

“Un povero immigrato è dovuto tornare in Italia per finanziare gli Agnelli vendendo un giocatore a rate”. Battuta, ma anche stoccata. Rocco Commisso punge ancora sulla cessione di Federico Chiesa ai bianconeri. Un affare, ha ribadito il presidente della Fiorentina, che lo ha lasciato amareggiato soprattutto perché il giovane attaccante ha salutato senza una chiamata al patron italo-americano, ma anche senza passare dal centro sportivo per salutare la sua ormai ex società. “Abbiamo dovuto inviare i documenti a Coverciano”. Salutato Chiesa, forse una volta per tutte, il numero uno viola si dedica al futuro. Uno in cui non è “venuto per buttare soldi”, spiega commentando quel che finora non è andato benissimo nel progetto tecnico gigliato. Dal quale si aspetta di più, nessuno escluso, anche da Iachini: “Dico a lui e a Pradè che se abbiamo questo monte ingaggi dobbiamo fare bene e fare meglio. Abbiamo alzato del 40% circa. Io credo in tutti, la squadra quest'anno è forte”. In un campionato che, assicura Commisso, andrà avanti.