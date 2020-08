Conte, Ausilio, i rumors e due giorni al giorno decisivo per l'Inter

Sono ore di attesa, queste, in casa Inter. Dopo la sconfitta in finale di Europa League, i tifosi - e non solo - aspettano di capire come si concluderà la querelle relativa al futuro di Antonio Conte. Le parole del tecnico nel post Siviglia sono risuonate come un addio e ormai la sensazione è che si debba soltanto capire in che termini il divorzio si concretizzerà. L’Inter non ha infatti intenzione di esonerare un allenatore che ha scelto e in cui crede ancora, per cui al momento le strade percorribili sembrano quelli delle dimissioni dell’ex Juventus o di un accordo su una buonuscita. I nerazzurri hanno infatti già Luciano Spalletti sotto contratto e non possono permettersi di tenerne tre a libro paga. Compreso l’eventuale nuova guida tecnica, che a meno di clamorose sorprese porterà il nome di Massimiliano Allegri. Con il livornese c’è già l’accordo sulla base di un biennale, Sinisa Mihajlovic è la prima alternativa.

L’altro nodo da risolvere è quello legato al futuro di Piero Ausilio. L’attuale direttore dell’area tecnica nerazzurra ha da poco rinnovato fino al 2022, ma il mancato feeling con Conte non è un mistero. Se Conte dovesse restare, sarebbe già scritto il divorzio con Ausilio, da tempo corteggiato dalla Roma. Con un cambio in panchina, invece, la permanenza del dirigente sembra più che probabile. Martedì è la data fissata sul calendario: Conte incontrerà la dirigenza al gran completo, da Zhang a Marotta passando per Zanetti, e definirà il suo futuro. Comunque vada, entro la fine della settimana prossima l’Inter avrà il nome del suo nuovo allenatore.