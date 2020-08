Conte-Inter, il day after. Tra lunedì e martedì il confronto, Allegri già in preallarme

Sono passate 24 ore dalle parole di Antonio Conte nel post Siviglia, parole che anche il giorno dopo continuano a risuonare come un addio nella testa dei tifosi dell’Inter e della società. Tra lunedì e martedì, come anticipato dallo stesso allenatore che aveva affermato di volersi prendere 2-3 giorni di pausa, andrà in scena l’atteso confronto tra il tecnico leccese e la società. E tutto al momento lascia pensare che al termine del colloquio si procederà con una separazione, da chiarire in che termini. L’Inter ha infatti già Leonardo Spalletti sotto contratto e non potrebbe permettersi un terzo allenatore a libro paga.

Quali i nodi cruciali del colloquio? In primis Conte vorrebbe delle garanzie relative agli investimenti, con Steven Zhang che probabilmente gli risponderà che sarà difficile sostenere spese importanti in un’annata come questa, con la pandemia di Covid-19 che ha messo a dura prova le finanze dei club. L’allenatore ha però anche sollevato la necessità di pensare alla sua famiglia. In caso di addio, Massimiliano Allegri sarebbe già stato preallertato, pronto a subentrare a Conte ancora una volta come accaduto sei anni fa alla Juventus. Tra le parti ci sarebbe già una bozza d’accordo per un biennale, con Allegri che porterebbe con sé tutti i suoi fedelissimi. E Conte? Per lui potrebbe aprirsi la clamorosa ipotesi di un ritorno alla guida della Nazionale, però solo dopo gli Europei.