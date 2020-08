Conte non parla del caos generato, mentre Handanovic sottolinea la cazzimma

L'Inter tenta di chiudere il capitolo relativo alle polemiche di Antonio Conte sabato scorso, contro l'Atalanta. Bocche cucite quindi sul futuro, probabilmente in accordo con il club dopo la telefonata di lunedì fra Zhang e il tecnico. Testa alla partita con il Getafe, considerata sporca, mentre Handanovic sostiene come sia cresciuta la cazzimma. Ovviamente una vittoria in Europa League cambierebbe completamente il giudizio sulla stagione, da discreta a ottima.

Intanto anche il Getafe è arrivato a Gelsenkirchen per la sfida contro l'Inter. Bordalas ha ammesso come crede che i nerazzurri non siano preoccupati di loro. Una partita storica per il sodalizio castillano, come conferma anche l'attaccante Mata.