Conte ritrova Lukaku (e Skriniar) e cerca l'immediato riscatto contro l'Atalanta di Gasperini

L’Inter di Antonio Conte si prepara alla sfida di oggi contro l’Atalanta, una gara che per gli uomini dell’ex ct vuol dire tanto soprattutto in fatto di classifica. La buona notizia è senza ombra di dubbio il rientro di Romelu Lukaku, che come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa andrà con la squadra dopo essersi allenato nella giornata di ieri. Titolare? Probabilmente no, ma già la presenza del belga è notizia importante. Oltre a Lukaku, l’Inter ritroverà anche Milan Skriniar dopo la lunga assenza a causa della positività al Covid-19. Va in isolamento, invece, il portiere Daniele Padelli, risultato positivo nelle scorse ore. Servirà attendere ancora, invece, per rivedere Gagliardini e Radu.

Durante la conferenza stampa della vigilia, intanto, il tecnico nerazzurro ha fatto il punto sulle ultime di casa Inter: dalla sconfitta col Real Madrid alle specifiche della gara contro l’Atalanta, passando per i problemi di classifica e le difficoltà della squadra nel portare a casa la vittoria in questo avvio di stagione.

