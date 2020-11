Conte senza Lukaku alla prova Real Madrid. Ma pare non sia una finale

Sarà una partita complicata quella contro il Real Madrid. Perché l'Inter non potrà contare su Romelu Lukaku, centravanti belga, rimasto a Milano dopo l'assenza contro il Parma. Così la possibilità è che Sanchez giochi dal primo minuto, anche se ha fatto solamente un allenamento pima di oggi. Conte reputa buone le prestazioni dell'ultimo periodo, nonostante manchi la vittoria, mentre Vidal suona la carica parlando di una sorta di Clasico da giocare come se fosse ancora un giocatore del Barcellona.

Intanto per Zidane questa è come una finale anticipata, anche per il rischio di uscire anzitempo dalla competizione. Varane ha poi parlato della scelta di Hakimi di lasciare il Real Madrid per trasferirsi in Italia.