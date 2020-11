Conte ufficializza il coprifuoco dalle 22 e l'Italia divisa fra tre colori: rosso, arancione e giallo

vedi letture

Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dalla mezzanotte fra giovedì e venerdì. L'Italia avrà quindi un coprifuoco dalle 22 e sarà divisa in tre colori, giallo, arancione e rosso. Ma cosa cambia fra le varie aree del paese?. Quelle in zona rossa non permetteranno gli spostamenti fra comuni se non per motivi comprovati, con negozi chiusi e didattica a distanza dalla prima media in poi. Cambiano le regole anche per gli sport, perché i circoli sportivi saranno chiusi nella zona rossa, mentre rimarranno aperti nelle altre due situazioni.