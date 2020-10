Contro ogni pronostico: il primo punto in Serie A del Crotone arriva dinanzi alla Juventus

vedi letture

"Se arrivano punti contro la Juventus la strada è quella giusta, ne sono convinto". Parole e musica per Giovanni Stroppa, che ha commentato così il pareggio per 1-1 contro i bianconeri allo Scida nell'intervista post-partita rilasciata a DAZN. Il primo punto in classifica del suo neo-promosso Crotone, in quattro partite di Serie A, è il frutto di un grande lavoro di squadra, di un'impeccabile lettura tattica (pressione alta per non dare profondità agli avversari) e di una prestazione per niente rinunciataria, oltre ovviamente all'imprevedibile estro di Messias e al rigore trasformato impeccabilmente da Simy (leggi qui le pagelle di TMW del Crotone!). Il campionato dei pitagorici, insomma, è finalmente iniziato. Con una buona dose di adrenalina e di sensazioni positive che solamente un pari contro i campioni in carica avrebbe potuto iniettare in tutto il mondo rossoblù.