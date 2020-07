Cosa succede a Josip Ilicic? Difficilmente ci sarà a Lisbona, conferma Gasperini

vedi letture

Il Paris Saint Germain ha perso Kylian Mbappé, ma l'Atalanta rischia di non potere contare su Josip Ilicic. Che succede all'atalantino, comparso trasandato e con la barba incolta dopo il lockdown dovuto al Covid? Evidente che oramai non siano problemi fisici - prospettati prima del rientro in campo contro il Sassuolo - ma lo sloveno è apparso abulico in tutte le partite giocate. I tifosi atalantini hanno cercato di fare sentire il proprio calore al calciatore, subissando di messaggi la società che li ha poi girati a Ilicic.

Sembra però tutto inutile, come confermato da Gasperini dopo la partita contro il Parma. L'assenza di Ilicic sarebbe una brutta tegola sull'Atalanta in vista di Lisbona, a meno di un recupero che al momento sembra davvero improbabile, seppur si viva alla giornata.