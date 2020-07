Cragno e le sue parate non bastano al Cagliari. Continua il momento no dei sardi

Continua il periodo no del Cagliari che all'Olimpico va in vantaggio nel finale del primo tempo, ma poi deve cedere la vittoria a una Lazio che merita i tre punti per quanto creato nel corso di tutto il match. Per i sardi solo due vittorie nelle ultime 10 gare. A tenere in gara la squadra di Walter Zegna è stato sopratutto il portiere Cragno autore di almeno quattro interventi strepitosi, ma non basta. Mastica amaro il tecnico dei sardi che si lamenta per un tocco di mano di Milinkovic-Savic nel primo tempo non sanzionato dall'arbitro: "In questo caso il braccio di Milinkovic-Savic è nettamente largo, non capisco perché non vadano a vederlo. Il regolamento di adesso dice che questo è rigore, non capisco perché agli altri questi rigori si danno e al Cagliari no".