Crisi senza fine per la SPAL. Deludono tutti o quasi: adesso la salvezza diventa un miraggio

Notte fonda per la SPAL. Altra sconfitta, la settima su nove panchine, per Gigi Di Biagio, che adesso deve sperare in un miracolo per riuscire a salvarsi. Pandev e Schone hanno affondato ancora gli estensi, con un gol per tempo, e adesso per il tecnico si fa molto dura: "L'obiettivo adesso è non arrivare ultimi". Pochissime cose da salvare, forse solo il rigore parato da Letica. Per il resto nelle pagelle di TuttoMercatoWeb.com fioccano le insufficienze.