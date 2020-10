Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid ed è pronto a riprendersi la Juventus, 19 giorni dopo

Cristiano Ronaldo è finalmente guarito dal Coronavirus. La Juventus, nel pomeriggio, ha annunciato sui propri canali che il campione portoghese è risultato negativo al tampone e può quindi tornare in gruppo interrompendo la quarantena: "Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare", il comunicato ufficiale dei bianconeri.

Dopo aver dovuto saltare due sfide di campionato e due di Champions League, soprattutto l'ultima contro il Barcellona mercoledì scorso, CR7 è pronto così ad aiutare i suoi compagni a uscire da un momento non semplice. Già da questa domenica, a Cesena contro lo Spezia per il sesto turno di Serie A, in cui l'ex Real Madrid vuole tornare fin da subito protagonista. Come raccolto da TMW, nonostante l'isolamento forzato di 19 giorni, Cristiano non ha infatti mai smesso di allenarsi e si sente pronto, fisicamente e mentalmente, per scendere in campo. Una gran bella iniezione di fiducia per mister Pirlo e tutta la Juve, adesso che il Covid-19 è finalmente alle spalle.

Il 2020-2021 di Cristiano Ronaldo con la Juventus (finora):

Serie A

Juventus-Sampdoria 3-0 (gol)

Roma-Juventus 2-2 (due gol)

Juventus-Napoli 3-0 (vittoria a tavolino)

Crotone-Juventus 1-1 (out per Coronavirus)

Juventus-Verona 1-1 (out per Coronavirus)