Crotone, en plein negativo: tre ko in tre gare. Ma Stroppa può guardare il bicchiere mezzo pieno

vedi letture

Terza sconfitta su altrettante partite per il Crotone. Non comincia nel migliore dei modi l'avventura di Serie A della neopromossa calabrese, che contro il Sassuolo in trasferta regala comunque un'ora di buon livello. Il match finisce con un k.o. netto, per 4-1, risultato fin troppo generoso per De Zerbi e i suoi ragazzi. La formazione di Giovanni Stroppa mostra comunque un buono spirito e una manovra offensiva interessante. Di Simy, come al solito migliore in campo, la rete che era valsa il momentaneo e illusorio 1-1.