D'Aversa-Parma, la storia è finita: ufficiale l'esonero. Ora Liverani in pole position

Si è conclusa nel modo peggiore l’avventura di Roberto D’Aversa sulla panchina del Parma. Dopo l’addio del ds Daniele Faggiano, il club ha deciso di sollevare dall’incarico anche l’allenatore. “Mancanza di coesione ed entusiasmo” le motivazioni dietro alla decisione della società. “Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni. Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera”, si legge nella nota diramata dal club.

Immediate sono arrivate le parole dell’allenatore, che ha ringraziato l’ambiente per la possibilità avuta: “Arrivederci Parma, dopo quattro anni di successi, di lotte, di vittorie, sorrisi e traguardi raggiunti, è arrivato il momento di salutarci. Abbiamo vissuto insieme un’esperienza grandiosa, abbiamo assaporato il gusto dell’impresa, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti abbiamo raggiunto risultati impensabili. Resi possibili grazie all’appoggio incondizionato di una proprietà fatta di uomini, tifosi del Parma, appassionati e uniti: come una famiglia. E di questa famiglia sono stato parte anche io, che insieme a loro sono cresciuto come uomo e come allenatore: il Parma mi ha dato fiducia e mi ha permesso di lavorare in serenità, accanto a gente per bene”, le sue parole.

In pole position per la panchina ora c’è Fabio Liverani, libero dopo l’esonero da parte del Lecce. Le ultime notizie parlano di contatti fruttuosi tra le parti e di un accordo già trovato per un triennale.