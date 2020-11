Da Immobile che fa le visite e torna al caso Milinkovic: Lazio, giorni senza pace

"Ce la fai per Crotone?" è la domanda rivolta a Ciro Immobile dai cronisti presenti davanti alla clinica Paideia in attesa delle visite post Covid e post valzer dei tamponi: "Certo, se sto qua...". L'attaccante della Lazio ha potuto finalmente svolgere le visite mediche necessarie per poi tornare ad allenarsi in gruppo ed è visibilmente ottimista per un rientro quanto meno tra i convocati per la sfida di campionato contro la squadra di Stroppa. Una buona notizia per Inzaghi che ieri, sempre a causa del Coronavirus, ha perso anche Milinkovic-Savic.

🗣 “Ce la fai per Crotone? Certo se sto qua...”: così #Immobile alle visite in Paideia

📽 @RicCaponetti pic.twitter.com/gnXoUY8GXR — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) November 19, 2020

Lazio infuriata Lazio arrabbiata per il caso Immobile ma ancora più nera - scrive Il Messaggero - dopo aver ricevuto dalla Serbia l'annuncio della positività di Milinkovic, che dovrà passare in patria l'isolamento di 10 giorni (era successo anche a Muriqi) prima di tornare. L'Asl Roma 1 ha sempre bloccato Immobile - si legge - ma sui Nazionali biancocelesti (a contatto con positivi, a differenza per esempio dell'Asl Roma 3 a Trigoria) aveva omesso qualunque comunicazione. Così la Lazio ha dovuto per forza far partire Sergej e gli altri (Acerbi era stato inizialmente fermato dalla Figc), pressati da ogni rispettiva Federazione.

Il primo allenamento Primo allenamento in gruppo dopo l’isolamento per Ciro Immobile, che ha partecipato all’intera seduta della Lazio a Formello. Dei nazionali, si sono rivisti in campo soltanto Correa e Akpa Akpro, mentre mancano ancora all’appello Alia, Acerbi, Marusic e Muriqi. Spicca nella prove tattiche la presenza tra i titolari di Luis Alberto, che la scorsa settimana aveva fatto infuriare la società per l’infelice uscita social sugli stipendi. Differenziato per Escalante, assente anche Milinkovic, positivo al Covid-19.