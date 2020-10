Da Kean a Gravina: tutte le parole di Mancini alla vigilia di Polonia-Italia

Dopo l’amichevole vincente contro la Moldavia, l’Italia si prepara a scendere in campo in Nations League contro la Polonia. Il ct azzurro Roberto Mancini ha presentato così la sfida, soffermandosi anche sulle scelte di formazione: “Chi in attacco? Immobile, Belotti, Kean, tutti vogliono giocare... Non ce n'è uno al quale piaccia stare in panchina, noi però abbiamo un modulo di gioco ben costruito e, finché non cambiamo qualcosa, là davanti qualcuno deve soffrire".

Su Chiellini: “Speriamo che Chiellini possa scendere in campo domani, ora sta molto meglio rispetto a quando è arrivato. Valuteremo domani, ma siamo abbastanza positivi”.

Infine due parole sulla presunta polemica a distanza con il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Sono molto avventurose come ricostruzioni (ride, ndr). Ho sentito il presidente Gravina solamente per fargli gli auguri nel giorno del suo compleanno".