Da Morata alla crescita della Juve, Pirlo parla prima della Lazio. E Chiellini si ferma di nuovo

La Juventus di Andrea Pirlo è pronta per affrontare la Lazio. Al netto del caos tamponi e gestione dei casi di positività in casa biancoceleste, per i bianconeri vigilia del match caratterizzata dal nuovo stop per Giorgio Chiellini: il capitano ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra e non sarà disponibile. Per preparare la gara, ai canali ufficiali del club ha parlato proprio l’allenatore bianconero che ha spiegato i motivi e i perché dell’arrivo estivo di Morata, parlato ovviamente dei valori degli avversari al netto delle assenze, ma pure raccontato a che punto è il percorso di crescita della sua squadra: "Stiamo proponendo un calcio diverso, siamo in costruzione ma i punti contano", l'ammissione di Pirlo.

