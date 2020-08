Da Petagna a Boga, il Covid torna a spaventare la A. E il campionato rischia lo slittamento

vedi letture

Il contagio da Coronavirus torna a spaventare la Serie A. Dopo le notizie di calciatori positivi al Covid-19 emerse negli ultimi giorni, le 24 ore da poco concluse sono state caratterizzate da un vero e proprio exploit di calciatori del massimo campionato risultato positivi al tampone.

Tutti i casi. Se mercoledì era stato Mirante (Roma) a dare l'annuncio mentre a Cagliari la società aveva reso nota la positività di altri tre calciatori oltre al bulgaro Despodov, anche in casa Napoli è stato Andrea Petagna, dopo il comunicato del club, a spiegare di essere positivo e completamente asintomatico. Poi è stato il turno del Torino, che (in questo caso non ha fatto nomi) ha reso nota la positività di due giocatori e ulteriori accertamenti in corso su altri tre. Da ultimo, il Sassuolo ha comunicato il riscontro positivo su Jeremie Boga, mentre non sono state confermate, ufficialmente, le indiscrezioni su un caso che riguarderebbe il Brescia.

Slitta la Serie A? L'aumento dei casi di contagio, ovviamente, preoccupa i vertici del calcio. Se da un lato la Lega Calcio ha fissato l'1 settembre come data per celebrare il sorteggio del calendario, secondo repubblica.it l'avvio del campionato potrebbe subire uno slittamento, dal 19 settembre al 4 ottobre. E, in questa ipotesi, a rischio c'è anche il format: la FIGC potrebbe tornare alla carica con l'idea playout e playoff, dopo una regular season con cinque gironi da quattro squadre. Il futuro del calcio, di nuovo, è tutto da scrivere.