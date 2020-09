Da Sant'Angelo al Milan, via Brescia: parla Tonali. E racconta il suo sogno rossonero

Una passione di famiglia. "Parte da Sant'Angelo, i colori sono rossoneri, così come la mia prima squadra". Sandro Tonali racconta così dove tutto nasce, dal piccolo club barasino che gli trasmette la passione per il rosso e per il nero. La stessa che, poco tempo fa, lo ha portato a scegliere il Milan, senza alcun dubbio: "Quando abbiamo capito che c'era questa possibilità - spiega nel giorno della sua presentazione l'ex Brescia - ho chiuso le porte a tutti, c'era il Milan e volevo andare al Milan. Era il mio unico pensiero". Un sogno realizato, a caccia della partecipazione alla prossima Champions League: "Abbiamo un anno intero per provarci". Al fianco non del suo idolo d'infanzia Gattuso, al quale ha chiesto il permesso di vestire l'8 ("una persona fantastica"), ma di un altro beniamino rossonero, Paolo Maldini: "È stata una forte botta passare a lavorare così". Dal poster in camera alla realtà.

