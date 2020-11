Da "zona Cesarini" a "zona Lazio", la squadra di Inzaghi passa 4-3 grazie al solito Caicedo

Ancora una volta. La Lazio di Simone Inzaghi confeziona l'ennesima rimonta con una vittoria acciuffata in pieno recupero, un 4-3 che dà morale alla compagine biancazzurra in un momento davvero complicato e al termine di una settimana tortuosa, in cui è successo di tutto. Ci pensa ancora Immobile, col piede di ferro quando c'è da calciare un pallone pesante: il numero 17 entra in campo e diventa ancora protagonista di una squadra che non smette mai di sorprendere.

DIFESA DA SISTEMARE - Lo stesso Inzaghi ha confermato che "dovremo rivedere i gol subiti e analizzarli. Il terzo ce lo siamo fatto da soli con una rimessa". La Lazio deve aggiustare qualcosa nel pacchetto arretrato, ma non molla praticamente mai: prima tutti parlavano di zona Cesarini, ma visto il momento possiamo benissimo cambiare modo di dire.