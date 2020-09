Dagli acquisti al sogno Scudetto fino a Paquetà: le parole di Pioli alla vigilia di Milan-Bologna

Stasera scenderà in campo il Milan, al suo debutto in Serie A in questa stagione dopo l'esordio di giovedì in Europa League contro lo Shamrock Rovers. Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato così il match contro il Bologna.

Rispettando Mihajlovic, immagina come lui motiverà la sua squadra? "Stiamo parlando di un'altra stagione, sarà un'altra partita. Avranno il massimo delle motivazioni ma anche noi le abbiamo".

Calhanoglu perché è migliorato? "Si parte dalla qualità del giocatore, sa stare bene in campo sa leggere gli spazi liberi e la sua collaborazione con Ibra è importante. Nasce tutto dalla sua disponibilità, tanta qualità e generosità, ha tutto per essere un punto di riferimento per la squadra".

Dopo l'esordio in Europa è più sereno? "Nel pre gara sono sempre combattuto, ho la serenità di aver preparato a meglio la squadra, però la preoccupazione c'è sempre perchè le gare sono imprevedibili. Nella prima gara in Europa c'erano delle insidie, ma non ho avuto dubbi sulla nostra squadra. Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità e abbiamo le possibilità di migliorare".

Le griglie di inizio stagione contano? "Avere delle pressioni è un privilegio perchè vuol dire che si lavora bene, bisogna migliorare la posizione della passata stagione, ma è inutile pensare alle griglie. Dobbiamo essere una squadra ambiziosa, molto giovane che può migliorare".

Cosa hanno portato i nuovi acquisti? "Il loro inserimento è stato facilitato dal fatto che hanno trovato un gruppo affiatato e che sta bene. Un inserimento positivo, Tatarusanu già conosceva il campionato italiano, poi Tonali e Diaz hanno grande qualità".

Torna Rebic tra i convocati, stagione di conferme? "Ante è un giocatore importantissimo per questa squadra, ha qualità, forza fisica e profondità. È pronto per giocare, è in buone condizioni".

Cambierà l'undici iniziale? "Sopratutto perché è inizio stagione l'aspetto principale è puntare su chi dà più garanzie fisiche. Qualche rotazione nelle prossime due settimane ci sarà ma sarà la condizione fisica a dirci se continuare sullo stesso undici o cambiare. Avere cinque cambi a disposizione è un vantaggio da sfruttare".

Cosa teme del Bologna? "Abbiamo visto solo le due amichevoli, è una squadra che ha mantenuto l'intensità e l'aggressività di sempre, una squadra con ottime qualità, la dobbiamo affrontare con determinazione".

Il Milan punta allo Scudetto? "Non lo so, pensiamo a crescere e migliorare, dimostriamo di essere ambiziosi e forti domenica dopo domenica. Il Milan ha sempre perso la prima gara stagione, dobbiamo iniziare con un

Paquetà resta o va via? "Ha qualche difficoltà sia per le posizioni che prendiamo in campo sia perchè ha caratteristiche particolari, vediamo cosa ci dirà il mercato da qui alla fine".

Qual è il suo motto? "Mai arrendersi e migliorarsi sempre"

Dubbio sulla condizione del Milan? "Il dubbio sulla squadra non l'ho mai avuto, abbiamo una nostra identità e il modo di stare in campo, l'incertezza era sulla prima gara ufficiale e c'è sempre l'insidia dietro l'angolo. A livello mentale ore abbiamo già giocato la prima ufficiale".

Milan da terzo posto? "Deve essere ambizioso e puntare al massimo".

La squadra colpisce al momento giusto? "Dobbiamo essere più veloci nel palleggio però siamo sulla strada giusta e abbiamo soluzioni per essere pericolosi".

Calabria in ripresa? "Ha dato continuità e dal punto di vista mentale ha fatto un salto in avanti importante, vedo un giocatore sereno e convinto, deve continuare cosi".

Tonali e Diaz li vedremo in campo? "Li vedo già ben inseriti, sanno già cosa fare nel nostro sistema di gioco, mi auguro di dare il prima possibile più minutaggio. Giochiamo ogni tre giorni, ci sarà spazio per più giocatori".

Avere mille tifosi allo stadio? "È un primo passo importate, non vediamo l'ora di vedere lo stadio tutto pieno, abbiamo bisogno di loro. Il calcio ha bisogno dei tifosi".

Il Milan è pronto a giocare ogni tre giorni? "La squadra è preparata dal punto di vista mentale e della professionalità. I miei giocatori hanno la voglia e il piacere di giocare tante partite".