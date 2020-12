Dal caso Caicedo al rinnovo di Inzaghi. La Lazio alle prese con i problemi

Simone Inzaghi e la Lazio sono a un bivio. Le parole di Igli Tare ieri sera ha mostrato che il prolungamento è tutt'altro che fatto: la domanda e l'offerta hanno certamente una distanza. Così nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena l'incontro per capire se ci sono margini per prolungare fino al 2022.

Così tiene banco anche il caso Caicedo. Il giocatore è stato escluso per dare spazio a Muriqi dietro a input del club e per questo potrebbe presto chiedere la cessione, con la Fiorentina in pole.