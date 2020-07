Dal rientro di Brozovic agli elogi a Mihajlovic: tutte le parole di Conte alla vigilia del Bologna

Consueta conferenza prepartita per Antonio Conte, tecnico dell’Inter, in vista della sfida di domani contro il Bologna. L’allenatore nerazzurro ha espresso così le proprie sensazioni in vista della sfida di domani ai microfoni di Inter TV: “Si riparte dopo una buona partita, giocata bene e a ritmi alti per tutti i novanta minuti, la componente dell’entusiasmo è importante, ma deve essere quotidiano - ha esordito -. Quando andiamo ad Appiano a lavorare questo entusiasmo lo trasferiamo in campo, la squadra sta bene e ha voglia di fare. Sappiamo di incontrare una formazione che sta bene fisicamente e penso che sarà una bella partita”.

Parole al miele per l’avversario di turno, il Bologna: “È una squadra che ha grandi valori, allenata da un ottimo tecnico che è Sinisa. È una formazione che gioca a ritmi molto alti, ricordo la partita di andata che abbiamo vinto ma non facilmente, rimontando l’1-0 per conquistare i tre punti. Sappiamo che gara ci aspetterà domani, i ragazzi sono preparati. Anche a noi piace giocare a ritmi alti, con coraggio e aggressività, mi aspetto una bella partita, sapendo che il Bologna è uno scoglio duro da superare. Palacio sta facendo un grandissimo campionato, anche all’andata giocò un match incredibile contro di noi, è un giocatore con una grande intelligenza calcistica che gioca per la squadra. Sinisa è un tecnico che ha dimostrato tutto il suo valore, oltre ad essere una persona di grandi valori umani per cui ho tantissimo rispetto e a cui voglio bene. Sappiamo di affrontare un duro ostacolo, dovremmo essere molto bravi e dare tutti noi stessi per cercare di superarlo”.

L’Inter scenderà in campo alle 17:15: “Per noi sarà la prima volta a questo orario, farà molto caldo sia per noi che per loro, bisognerà vedere che ritmi si riuscirà ad avere per tutti i novanta minuti, ma siamo due squadre a cui piace pressare alto, quindi non penso che il clima possa cambiare totalmente l’idea di gioco delle due formazioni”.

Infine chiosa sul rientro di Marcelo Brozovic: “Siamo contenti di riavere Ivan a disposizione, ha avuto questo piccolo problema al gemello che ora è risolto, è inevitabile che rispetto agli altri ha perso un po’ di giorni di allenamento e quindi un po’ di condizione, ma l’importante è che abbia recuperato a livello fisico e che sia a disposizione, quindi valuteremo cosa è meglio per lui, in modo che sia pronto e torni a giocare2.