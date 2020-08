Dal rinnovo di Ibra al mercato dei giovani talenti: Milan all'assalto di Tonali, B. Diaz a un passo

Il caso Messi, ma non solo. La giornata appena passata agli archivi è stata, anche, la giornata del Milan. Un Milan attivissimo sul mercato, che dopo aver chiuso nelle ultime ore il tanto atteso rinnovo di Zlatan Ibrahimovic (adesso resta solo l'incognita del numero di maglia) ha lanciato l'assalto al classe 2000 Sandro Tonali del Brescia.

Un inserimento deciso, quello del 'Diavolo', confermato in serata dallo stesso Massimo Cellino, e impostato su una prima offerta di prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20. Il centrocampista, che aveva già da tempo un accordo con l'Inter, ha fretta di chiudere e ha dato quindi il suo assenso al trasferimento dall'altra sponda della città, col derby di Milano tornato finalmente grande protagonista anche in sede di calciomercato.

L'eventuale arrivo di Tonali, in ogni caso, non escluderebbe quello di Tiémoué Bakayoko, altro centrocampista su cui il Milan sta lavorando da tempo, che farebbe carte false per tornare e che potrebbe presto arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, convinto ormai anche per quanto riguarda la formula. A un passo, infine, l'arrivo del giovane attaccante del Real Madrid, Brahim Diaz, talento classe '99 sbocciato agli ordini di mister Guardiola nel Manchester City.