Dall'addio (con perdita) alla Juventus, al sogno americano: il primo giorno interista di Higuain

Se quella di giovedì era stata la giornata dell'addio ufficiale e definitivo alla Juventus, non solo a costo zero ma pure con una perdita economica a bilancio per quasi 20 milioni, nel venerdì che da qualche minuto ha già visto scorrere i suoi titoli di coda, è arrivato anche l'annuncio di quella che sarà la nuova casa di Gonzalo Higuain, gli Stati Uniti d'America e la nuova favola in costruzione chiamata Inter Miami, il luogo dei sogni in cui Beckham aspira a raggiungere le vette della MLS. Appena arrivato in territorio USA, per Higuain è stato subito tempo di primo allenamento, dopo la presentazione in pompa magna a lui dedicata. Dopo un lungo trascorso in Italia, con numeri tutt'altro che irrilevanti e tre Scudetti, inframezzato dai mesi al Chelsea, è tempo di una nuova avventura per il Pipita. In salsa interista, anche se è Inter di Miami.