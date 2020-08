Dalle cifre di Osimhen al futuro di Koulibaly-Milik: ADL fa il punto sul mercato del Napoli

vedi letture

Aurelio De Laurentiis è tornato nuovamente a parlare alla stampa, dopo le numerose interviste concesse nella giornata di ieri. Il numero uno del Napoli ha fatto prima di tutto chiarezza sulle cifre del nuovo acquisto Victor Osimhen , prelevato dal Lille per 70 milioni di euro più di 10 di bonus, oltre a realizzare un punto sulle uscite.

In tal senso, se per Kalidou Koulibaly non è ancora arrivata l'ormai famosa offerta da 90 milioni di euro che potrebbe convincere il patron azzurro ad accettarne la partenza, seppur a malincuore, Arek Milik è ufficialmente sul mercato ma non sarà certo svenduto, men che meno a una diretta rivale in Serie A come la Juventus.