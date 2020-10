Dalle difficoltà economiche da bambino agli episodi di razzismo: a tutto Lukaku

Premiato oggi al Festival dello Sport, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua vita, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà vissute quando era bambino: “Avevo sei anni quando mio padre smise - ha esordito -. A mia madre fu diagnosticato un diabete in quel periodo, i quattro anni successivi furono molto duri: pochi soldi, lavoro duro insieme ai genitori, tutti i sabati a lavorare con mia madre per portare a casa da mangiare. Sono tutte cose che mi sono rimaste in testa, che mi ha dato la forza di voler ripagarla di tutti i sacrifici che ha fatto per me e mio fratello. Da sei anni avevo la visione di essere calciatore. Quando mi svegliavo c'era la voglia di lavorare per il mio obiettivo. Se io esco era solo per giocare a calcio con gli amici. Io e mio fratello siamo stati fortunati ad avere mia mamma e mio papà vicini per realizzare il mio sogno”.

Sugli episodi di razzismo: “In Italia per la prima volta che ci sono stati episodi di razzismo nei miei confronti, ma io non voglio pensare a questa cosa. Quando sono arrivato in Italia subito ho sentito l'amore dei tifosi nei miei confronti e qui sto bene con la gente, come non capita in altri paesi. In cosa mi ha migliorato Conte? In tutto. Se vuoi essere un giocare devi capire che il sacrificio è tutto. Sapevo che lui era un buon allenatore e ho dato ogni giorno il 100%. Ora stiamo facendo le cose per bene ma dobbiamo migliorare”, ha concluso.