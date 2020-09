Dalle stelle alle stalle: in una sola settimana mister Maran ha già provato i due volti del Genoa

Dalle stelle alle stalle: l'umore del Genoa e dei suoi tifosi, in una sola settimana, è totalmente cambiato. Dalla vittoria per 4-1 all'esordio contro il Crotone, la squadra di mister Maran è passata infatti al tennistico 6-0 rimediato questo pomeriggio al San Paolo. Un tonfo clamoroso, che non racconta però tutte le verità della prestazione dei rossoblù. Almeno quelle del primo tempo, ordinato, preparato e coraggioso nonostante il gol segnato da Lozano dopo appena nove minuti di gioco. Con un Pjaca, unica buona notizia da Napoli, apparso in fiducia crescente.

Diventa ancor più inspiegabile, così, il black-out totale della ripresa: sono bastati 26 secondi a Zielinski per segnare il gol del raddoppio e mandare in crisi il Grifone, che da quel momento è uscito mentalmente dal campo regalando ai suoi avversari altre due reti con elementari leggerezze (leggi qui le pagelle del Genoa di TMW!), su tutte quelle di Lerager. A mister Maran, adesso, il difficile compito di rincuorare e rimotivare i suoi dopo un ko così pesante alla seconda giornata di Serie A.