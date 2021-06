De Bruyne può farcela, per Hazard è più difficile: il Belgio sfida l'Italia, a -2 dai quarti

vedi letture

Due giorni a Belgio-Italia in programma venerdì alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, i grandi dubbi del Belgio di Roberto Martinez restano due. Si tratta di De Bruyne e di Hazard, entrambi infortunatisi in occasione dell'ottavo vinto contro il Belgio per 1-0: non sembrano ko gravi e quel che arriva dal training camp dei Diavoli Rossi è che c'è fiducia per entrambi. Più per il giocatore del Manchester City, in ogni caso, che dovrebbe recuperare nel 3-4-3 belga. L'infortunio non è andato a toccare i legamenti, per questo la corsa contro il tempo dovrebbe dare esito positivo anche se KDB non sarà al 100% per l'Italia. Diversa la situazione di Hazard che ha accusato un problema al bicipite femorale: sarà una questione che Martinez e lo staff medico valuteranno fino alla rifinitura. In caso di forfait, pronto Yannick Carrasco.

MERTENS PRONTO - E se De Bruyne dovesse saltare la gara o andare in panchina? Il primo nome è quello di Mertens, anche se col Portogallo non ha convinto. Il tridente è il reparto certamente più in bilico, con Lukaku unica certezza. negli altri reparti non dovrebbero esserci cambi: Courtois tra i pali, Alderweireld e Vertonghen ai fianchi di Vermaelen in difesa. Poi Meunier e Thorgan Hazard sugli esterni, Tielemans e Witsel a formare la diga centrale.