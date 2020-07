De Paul non basta: l'Udinese vede sfumare un altro risultato nel recupero. Ma il Lecce resta a -7

L'Udinese vede sfumare l'ennesimo risultato positivo nei minuti di recupero: a Napoli, nel match valido per il 34° turno di Serie A , la squadra di mister Gotti deve arrendersi infatti addirittura al 95', per una sassata da fuori area di Politano che trafigge Musso sul suo palo.

E pensare che erano stati proprio i friulani a portarsi in vantaggio nel primo tempo del match con un puntuale inserimento del "solito" Rodrigo de Paul, tra i migliori in campo in assoluto stasera ( leggi qui le pagelle dell'Udinese di TMW! ), per poi sfiorare con lo stesso fantasista argentino il 2-1 all'84': decisivo il salvataggio sulla linea di Koulibaly, in collaborazione col palo e con Ospina.

Il conto con la Dea Bendata non è stato però, ancora una volta, favorevole e i bianconeri hanno perso così l'opportunità per avvicinarsi alla salvezza matematica. Poco male, a posteriori, visto che la contemporanea sconfitta del Lecce col Genoa ha mantenuto comunque il loro +7 sulla zona rossa della classifica.