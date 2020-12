De Zerbi fa autocritica dopo la sconfitta contro il Milan: il Sassuolo è troppo ambizioso?

Il Sassuolo esce sconfitto in casa per 2-1 contro il Milan a causa delle reti di Leao, arrivata dopo soli 6.78 secondi, record italiano ed europeo, e di Saelemaekers. A niente è valsa la rete di Berardi nel finale, con l'esterno offensivo comunque tra i migliori in campo. Il tecnico De Zerbi fa autocritica a fine partita dichiarando a Sky: "La sconfitta è colpa mia, forse chiedo troppo ai miei giocatori". Per quanto riguarda il mercato, l'amministratore delegato del club neroverde Carnevali, ha allontanato qualsiasi voce in uscita dichiarando: "Non cederemo nessuno a gennaio".