"Decida in saggezza". Attesa per il Giudice Sportivo su Juventus-Napoli: è il giorno

Ci siamo. Tra poche ore arriverà la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara tra Juventus e Napoli. A parlare, nella vigilia di un giorno più che atteso e discusso da entrambe le parti, è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Che decida in saggezza. Non c'è dubbio che possa fare giurisprudenza Sto aspettando con grande attenzione. Oggi non è il caso di esprimersi a riguardo, mancano 24 ore ed è giusto attendere" "Vedremo". Solo una parola di risposta alla domanda sul cosa si aspetta dalla sentenza del Giudice Sportivo sulla partita tra Juve e Napoli, che non si è disputata lo scorso 4 ottobre, da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro. Non resta che attendere, mentre tornano alla mente, nel giorno in cui è risultato positivo Cristiano Ronaldo, delle parole che hanno scatenato un putiferio. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva parlato dei bianconeri con toni durissimi. "Chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport, deve parlare di altre cose. Non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti all'Asl e al Napoli perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. Provate a immaginare: tutti positivi, di virus e di spirito a fare l'incontro di pallone poi magari dopo una settimana Ronaldo ha conquistato i titoli del New York Times. Per la gloria dell'Italia". Ipse dixit.