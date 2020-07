Di Biagio non accetta il congedo di Mattioli: però c'è l'ombra di Iachini

vedi letture

Walter Mattioli, presidente della SPAL, nella giornata di martedì aveva spiegato come Di Biagio fosse su una china pericolosa, perché nonostante l'intenzione di tenerlo come prossimo allenatore, la situazione si stava complicando molto anche a causa della mancanza di competitivà della squadra, continuamente sconfitta. Le voci su Iachini, ora alla Fiorentina, si fanno più forti.

Ieri invece Di Biagio ha deciso di commentare le parole del presidente, dicendo di non volere scappare e, anzi, di lottare per rimanere alla SPAL a tutti i costi. Così la sfida contro l'Inter rischia già di diventare un crocevia, non tanto per la salvezza - oramai utopia - quanto per la permanenza del tecnico.