Dietrofront Gazidis: l'ad del Milan prova a ricucire con Maldini per la permanenza

Dopo il rinnovo di Pioli, la cui squarciante notizia è giunta mentre il Milan era impegnato a vincere la partita in casa del Sassuolo, ecco il rilancio di Ivan Gazidis che va a coinvolgere anche Gianluigi Donnarumma da una parte, e Paolo Maldini dall'altra. Se per il talentuoso portiere, fresco della 200esima apparizione con la maglia rossonera, non è una novità che il Diavolo voglia andare a blindarlo, discorso diverso invece vale per Maldini, che sembrava ormai messo alla porta dall'arrivo di Rangnick. Una volta saltato l'approdo del tedesco, ecco però il dietrofront dell'ad milanista: "Ha un contratto con il Milan per altri due anni, sarei molto felice di poter continuare a lavorare con lui". Riuscirà nel suo intento?