Doccia fredda in casa Lazio: la Real Sociedad piazza il colpo David Silva e beffa Lotito

Doccia fredda è dire poco. Gelata, in casa Lazio. Perché i biancocelesti erano in attesa di risposte da parte di David Silva, convinti che potessero essere positive. E invece così non è stato: dietro alle titubanze dell’ex Manchester City si nascondeva infatti il corteggiamento della Real Sociedad. Sorniona e dopo un leggero battage mediatico, la società basca ha annunciato l’arrivo del suo numero 21: contratto biennale, un vero e proprio colpo di mercato, per il club che giocherà l’Europa League l’anno prossimo. Non la Champions, come farà invece la Lazio, ma questo è un fattore a cui evidentemente Silva non ha dato peso. E alla Lazio ora fanno i conti con un colpaccio. Della Real Sociedad.