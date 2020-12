Donnarumma, richiesta a due cifre al Milan per il rinnovo: 10 milioni e la scadenza si avvicina

Nella giornata di ieri a far discutere è stato il futuro di Gianluigi Donnarumma. Perché più di Ibrahimovic e Calhanoglu, quello del portierei è senza dubbio il rinnovo di contratto più importante su cui sta lavorando il Milan tra i giocatori con un contratto in scadenza a giugno. Mai come in questa stagione, il portiere della Nazionale classe '99 si sta affermando su altissimi livelli attirando l'attenzione delle più importanti società in Italia in Europa. Secondo quanto risulta a Tuttomercatoweb.com, le richieste e le proposte fioccano, ma al momento l'unica trattativa concreta è quella col Milan. Disponibilità totale al dialogo, c'è da entrare anche nel concreto del discorso clausola, ma un paletto ben preciso è già stato fissato: il nuovo stipendio non dovrà essere inferiore ai 10 milioni di euro netti a stagione. Il Milan ha recepito il messaggio, la trattativa va avanti e il finale è ancora da scrivere