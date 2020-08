Dopo il tonfo blaugrana in Champions, l'Inter torna a sognare Messi. Assalto nel 2021?

La brutta sconfitta subita dal Barcellona nel quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco ha riacceso le voci relative a un possibile addio di Lionel Messi. Il club blaugrana, infatti, potrebbe dover fare una massiccia rivoluzione nel corso di questa strana estate. E Messi potrebbe essere uno degli epurati di lusso, con l’Inter pronta a provare a metterlo sotto contratto soprattutto dopo che sia lui che il padre hanno acquistato delle case a Milano (per questioni fiscali). Ovviamente per convincere la Pulce serviranno argomenti convincenti sia dal punto di vista economico che tecnico. E non c’è dubbio che una vittoria nerazzurra in Europa League potrebbe accrescere l’appeal del club meneghino.

Intanto dalla Spagna rimbalzano alcune voci per cui l’argentino starebbe pensando all’addio alla Catalogna non quest’estate, bensì la prossima. Nel 2021 Leo andrebbe via da Barcellona a parametro zero, visto che è in scadenza di contratto. Sicuramente un vantaggio per l’Inter che a questo punto potrebbe concentrare l’esborso economico sull’ingaggio, anche se nell’estate 2021 Messi avrebbe 34 anni.