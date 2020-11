Dopo Pioli un altro tecnico positivo al Covid-19. Anche Giampaolo ha contratto il Coronavirus

vedi letture

Un altro allenatore positivo al Covid-19. Dopo Stefano Pioli, anche Marco Giampaolo è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri da Sportitalia: il tecnico granata è già stato messo in isolamento domiciliare e potrebbe quindi saltare la gara di campionato prevista per il 22 novembre contro l'Inter.

La conferma arriva qualche ora più tardi dall'ANSA: hanno dato esito negativo i nuovi tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Torino, in isolamento da venerdì sera per la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Asintomatico, e in isolamento, secondo quanto si apprende in ambienti sportivi torinesi si tratterebbe del tecnico Marco Giampaolo, in forse dunque per la trasferta di domenica prossima contro l'Inter. La notizia non viene confermata dal club granata, che però non comunica mai il nome dei propri tesserati positivi ai test.