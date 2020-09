Dove osano le aquile: la Lazio e Immobile avanti a vita, per provare a migliorare un anno magico

vedi letture

Fare meglio dell'ultima stagione sarà complicato. Forse impossibile: i 36 gol siglati da Ciro Immobile nel campionato 2019/2020 sono già storia della Serie A. Il miglior risultato di un italiano, il migliore anche in assoluto ma a pari merito con Higuain. La Scarpa d'Oro 2020, però, ci proverà ancora. E con la stessa maglia: era nell'aria, nella giornata appena conclusa è diventato ufficiale il rinnovo di contratto. Fino al 2025, quando Ciro avrà 35 anni: un giocatore diventato simbolo un po' per caso, arrivato nel 2015 in cerca di rilancio dopo le esperienze non fortunate all'estero e il ritorno positivo ma senza botti al Torino. Per raccogliere la complicata eredità di Klose: senza nulla togliere al tedesco, Immobile è diventato qualcosa di diverso. L'uomo su cui punta la Lazio a tutto tondo, anche a livello di immagine. E il goleador dal quale la squadra di Inzaghi riparte, sempre di più, per provare a sognare e osare come solo le aquile sanno fare.