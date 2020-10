Due gol velocissimi non bastano alla Fiorentina: il non gioco porta a un pari che sa di sconfitta

La Fiorentina non si sblocca e nonostante i due gol segnati nei primi minuti nella partita con lo Spezia, si è fatta recuperare per un 2-2 che al termine del match ha il sapore della sconfitta. Male Caceres e Vlahovic con errori pesanti in difesa e una fase offensiva quanto mai sterile. Nervosismo anche tra i componenti della squadra e lo staff tecnico, con Iachini che ha bisogno di risultati per scacciare le voci sull'esonero. L'allenatore viola al termine della gara ha comunque dichiarato che la squadra ha tempo e grandi margini di crescita, anche se bisognerà capire se il club sarà disposto a concederglielo.