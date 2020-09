Due malati di calcio, i cinque cambi e il mercato che tiene banco: Benevento-Inter, parla Conte

Una sfida tra malati di calcio. Così Antonio Conte presenta la gara che metterà la sua Inter di fronte al Benevento, e il tecnico salentino contro Filippo Inzaghi, da giocatore suo compagno di squadra ai tempi della Juventus e in nazionale. Una sfida che arriva dopo il dibatttio sui cinque cambi ("Non voglio fare polemiche. Finisce magari che le mie parole vengono strumentalizzate e perciò preferisco non esprimermi in merito") e soprattutto nel pieno dell'ultima settimana di mercato: "Non vedo l'ora che finisca". Ma, soprattutto, dopo l'abbuffata di gol contro la Fiorentina. Una gara che a Conte, assicura, è piaciuta: "Se guardiamo ai top club esteri come Manchester City e Bayern, ci accorgiamo che prendono tanti gol perché propongono un calcio offensivo. Così ovviamente si rischia. Continueremo comunque a proporre il nostro calcio che è divertente, cercando di stare comunque più attenti dietro". La differenza reti non conta, i punti sì: per questo, aspettando di capire quale sarà il futuro di Skriniar e Nainggolan ("meglio chiedere ai dirigenti"), o se si potrà portare l'assalto a Kanté, la priorità di Conte è chiara, battere il Benevento.

